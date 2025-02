Nachbarin des Attentäters: „Ich habe immer gewartet, bis er…

Die dramatischen Ereignisse in Villach haben die ganze Stadt erschüttert. Doch eine Villacherin versteht seit gestern die Welt nicht mehr. Denn sie lebte praktisch Wand an Wand mit dem Mann, der einen 14-jährigen Villacher tötete und mehrere Menschen schwer verletzte. Sie sagt gegenüber 5 Minuten Villach: „Es war einfach furchtbar.“

Mein Mann sagte: „Die Spezialeinheit ist da!“

„Ich hatte mich ein wenig hingelegt, als mein Mann mich weckte: ‚Die Spezialeinheit ist da!‘ Dann ging es schon rund. Wir hörten den Hubschrauber kreisen“, schildert sie die dramatischen Momente. Dann stürmte die Polizei das Gebäude. Sie erzählt, dass sie keine Ahnung hatten, was passiert war. Als die Einsatzkräfte die Wohnung des Verdächtigen aufbrachen, waren sie in der Nähe. Sie wussten sofort: Da muss etwas Extremes passiert sein. „Es war furchtbar. Mein Mann öffnete kurz die Tür, aber dann riefen sie sofort: ‚Sofort wieder hinein!‘ Mit einem Rammbock sind sie gekommen und dann hat die ganze Hütte gescheppert. Einige Zeit später, es war bereits am Abend hörten sie vor ihrer Tür: Polizei, aufmachen!“

©zVg. | Die Spezialeinsatzkräfte stürmten die Wohnung.

„Er war mir unsympathisch“

Seit einem Jahr lebte der Täter neben den beiden. „Ich habe ihn immer gemieden. Er war mir unsympathisch. Er hat mich immer so komisch angeschaut“, erinnert sie sich. In der Wohnung des Mannes leben noch zwei weitere Personen. „Den Dritten habe ich nie gesehen. Der Zweite war nett“, sagt die Nachbarin gegenüber 5 Minuten. Wenn sie morgens zur Arbeit ging, fühlte sie sich sehr unwohl. „Ich habe immer gewartet, bis er unten war. Ich hatte Angst“, gesteht sie. Doch was sie besonders erschüttert, sind die Fotos, die auf diversen Social Media Plattformen zu finden sind: „Ich weiß nicht, was in ihm vorging, aber dass er in so einer Situation lachen konnte…“

Unauffällig, aber beunruhigend

Laut dem Paar gingen viele Männer in der Vergangenheit in der Wohnung des Tatverdächtigen ein und aus. „Alle waren ausländischer Herkunft, aber normal gekleidet.“ Auffällig verhielten sie sich jedoch nie: „Die waren so ruhig. Du hast nie gemerkt, dass sie auffällig gewesen wären. Ab und zu hörte man am Sonntag ihre heimische Musik aus ihrer Wohnung – das war das Einzige. Sonst nichts.“

©5 Minuten | Am Freitag ereignete sich eine unfassbare Tragödie in Villach. ©5 Minuten | Ein 23-jähriger mutmaßlicher Attentäter tötete einen 14-Jährigen, mehrere Menschen wurden verletzt. ©5 Minuten | Die Polizei stürmte seine Wohnung. Radikal-islamistische Gegenstände wurden entdeckt.

„Gott sei Dank ist er nicht früher ausgetickt“

In dieser tragischen Situation zeigt sich die Nachbarin dennoch erleichtert, dass der 23-jährige Syrer nicht früher „ausgetickt“ sei: “ Ich denke mir nun: ‚Gott sei Dank ist er nicht früher ausgetickt‘. Dass da hinausgehst und auf einmal ist alles vorbei, er geht hinunter und sticht den nächsten ab. Es hätte auch passieren können, dass er früher einen Blackout gehabt hätte.“ Der Schock über die Gewalttat sitzt tief, Angst macht sich auch bei den Nachbarn breit: „Ich grüße, gehe nach der Arbeit heim und fertig. Aber abends gehe ich sicher nicht mehr alleine raus – und jetzt erst recht nicht mehr. Diese Gewalt hat mich aufgewühlt.“ (Alle Entwicklungen zu der Tragödie findest du im Liveticker)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2025 um 14:03 Uhr aktualisiert