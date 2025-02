Lebensretter nach Spende zu Tränen gerührt: „Ich war so überwältigt“

Das sind Geschichten die das Leben schreibt. Ein Stammzellenspender aus der Steiermark gibt herzerwärmende und rührende Einblicke in seine Spenden-Reise. Obwohl er mit teilweise sehr starken Nebenwirkungen zu kämpfen hatte, erfüllt der Gedanke, mit dieser Aktion einen Menschen das Leben zu retten, sein „Herz mit Wärme“.

Der Weg zur Stammzellenspende

Hannes wurde durch seine Ehefrau zur Stammzellenspende inspiriert. Diese hatte einen Artikel über einen Aufruf zur Typisierung für eine Stammzellenspende von Geben für Leben gelesen. „Uns beiden wurde schnell klar, dass wir uns typisieren lassen wollten“, stand für das steirische Paar fest. Der 49-jährige Hannes erzählt, wie es dann weiter ging: „Wir führten den Wangenabstrich ganz einfach zu Hause durch. Kurz darauf erhielten wir beide einen Spenderausweis von Geben für Leben. Schon damals wünschten wir uns, eines Tages jemandem helfen zu können – einfach etwas Gutes in unserem Leben zu tun. Nie hätte ich damit gerechnet, dass sich so bald nach der Typisierung Geben für Leben bei mir melden würde.“

„Ich war so überwältigt, dass mir vor Freude die Tränen kamen“

Doch eines Tages kam dann unerwartet die folgende Nachricht: „Es gab einen Treffer, der mit mir übereinstimmt“, berichtet Hannes, der Freudentränen weinte: „Im ersten Moment war ich so überwältigt, dass mir vor Freude die Tränen kamen.“ Von Anfang an war das gesamte Team von Geben für Leben, der Leukämiehilfe Österreich, „unglaublich freundlich und hilfsbereit“ zu dem Steirer. Zunächst wurde von ihm eine Blutprobe benötigt, um auch wirklich sicherzustellen, dass er mit dem Empfänger kompatibel ist. Diese ließ er beim Betriebsarzt durchführen, danach wurde die Blutprobe von einem Kurier abgeholt. „Als ich dann die endgültige Bestätigung erhielt, dass ich als Spender infrage komme, war mir klar: Jetzt wird es ernst“, erzählt Hannes.

Steirer erneut zu Tränen gerührt

Der 49-Jährige entschied sich seine Stammzellspende am LKH Graz durchführen zu lassen. Die nächsten Schritte wurden in die Wege geleitet und dann ging alles „sehr schnell“. Der Termin für die Gesundheitsuntersuchung wurde festgelegt, um sicherzustellen, dass ich gesund genug für die Spende war. Das Apherese-Team des LKH Graz war „sehr freundlich und professionell“. Der Steirer erhielt die G-CSF-Spritzen sowie einen detaillierten Plan für die Verabreichung der Spritzen bis zum Spendentermin. Dann kam die positive Rückmeldung: „Als ich wenige Tage später die Freigabe als Spender für den Empfänger bekam, rührte mich das erneut zu Tränen“.

Nebenwirkungen von Spritzen „geringes Opfer“

Anfang Dezember verabreichte sich Hannes die erste Spritze unter ärztlicher Aufsicht im LKH Feldbach. „Es hört sich schlimmer an als es ist, sich selbst eine Spritze zu setzen“, berichtet er. Als Nebenwirkungen setzten leichte Kopfschmerzen und Übelkeit ein. Nach der dritten Spritze dann aber wurden die Nebenwirkungen heftiger: „Ich hatte starke, krampfartige Schmerzen, besonders im Lendenwirbelbereich, die in die Hüftknochen ausstrahlten. Diese Schmerzen hielten 24 Stunden an und sorgten für eine schlaflose Nacht sowie einen anstrengenden Arbeitstag. Glücklicherweise verschwanden die Schmerzen nach einem Tag, und ich hatte nur noch grippeähnliche Symptome wie Fieber, Muskel- und Knochenschmerzen.“ Der Steirer betont aber, sich von diesen Nebenwirkungen nicht abschrecken zu lassen. Sie seinen „im Vergleich zu dem, was der Empfänger durchmacht, ein geringes Opfer“. Dem fügt Hannes noch hinzu: „Außerdem reagiert jeder unterschiedlich – nicht jeder hat so starke Beschwerden.“

Steirer am Spendentag „aufgeregt, aber auch voller Vorfreude“

Der Spendentag war für den 11. Dezember 2024 geplant. Hannes war „aufgeregt, aber auch voller Vorfreude“. Die Spende selbst verlief „absolut schmerzfrei, man muss lediglich für mehrere Stunden ruhig liegen.“ Die Spende dauerte bei Hannes etwa vier Stunden. „Ich erfuhr, dass ich besonders viele Stammzellen hatte, was die Dauer etwas verkürzte, aber vermutlich auch der Grund für die stärkeren Nebenwirkungen war. Nach der Spende war ich zwar müde, aber sehr erleichtert und stolz“, berichtet der Steirer von seiner Erfahrung. Dann gab es eine Überraschung vom Team des LKH Graz: eine Dankeskarte sowie Schokolade – „eine unglaublich nette Geste“, freute sich Hannes.

Steirer berichtet von persönlichem „Weihnachtswunder“

Nach der Spende belohnte sich der Steirer, indem er mit seiner Familie zum Wienerschnitzelessen ging. „Die Schmerzen durch die Spritzen verschwanden rasch und ich fühlte mich bald wieder fit“, berichtet er abschließend. Er will mit seiner Geschichte Menschen dazu ermutigen, sich typisieren zu lassen und somit Hoffnung auf Leben zu schenken. Für ihn wurde seine Stammzellenspende zum eigenen Weihnachtswunder: „Ich durfte einem Mann mittleren Alters aus Deutschland meine Stammzellen schenken. Dieser Gedanke erfüllt mein Herz mit Wärme. Vielleicht habe ich sein Leben gerettet – und genau das macht diese Zeit so besonders.“