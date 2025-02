Kaiser nach Attentat: „Sehen, wie nah Gut und Böse beieinanderliegt“

Landeshauptmann Peter Kaiser zeigt sich geschockt über die Tat des 23-jährigen Syrers in Villach.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 15:14 / ©5 Minuten

Nach dem unfassbaren Attentat in Villach, bei dem ein 14-jähriger Junge getötet wurde, zeigte sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser tief betroffen gegenüber 5 Minuten. Er spricht von einem IS-beeinflussten Terrorakt eines Einzeltäters – und fordert dringend Maßnahmen, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. „Bis vorgestern war Villach, war Kärnten, einer der sichersten Orte dieses europäischen Kontinents. Wir werden alles tun, damit er das auch in Zukunft bleibt“, betont Kaiser.

Schnelle Radikalisierung als ernstes Problem

„Es ist schlimm, dass hier in Kärnten ein IS-beeinflusster Terrorakt durch einen Einzeltäter erfolgte – das ist der derzeitige Stand der Ermittlungen“, erklärte Kaiser. Besonders erschütternd sei, wie schnell die Radikalisierung im Internet stattfinden könne: „Wir haben gesehen, dass innerhalb von drei Monaten eine solche Beeinflussung durch ein Terror-Regime möglich ist, dass sogar ein Treueeid geleistet wurde.“

©5 Minuten | Peter Kaiser zeigt sich tief betroffen.

Kaiser fordert stärkere Kontrollen

Er fordert dringend Maßnahmen, um solche Entwicklungen früher zu erkennen und zu verhindern: „Ich glaube, hier ist einer jener Ansätze, dass man solche Dinge [Radikalisierungen] stärker kontrolliert, unterbindet oder versucht, dafür Mittel und Wege zu finden. Wir müssen überprüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, dass solche Internet-Beeinflussung über einen längeren Zeitraum zumindest kontrolliert oder festgestellt werden kann.“

„Gut und Böse liegen nah beieinander“

Sein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers und den Verletzten. Doch Kaiser hebt auch die mutige Tat eines anderen Syrers hervor: „Wir sehen, wie nah Gut und Böse beieinander liegen. Ein Syrer hat mit seinem Eingreifen weitere Opfer verhindert, ein anderer war der Attentäter.“ Für Kaiser ist klar: Kärnten darf nicht Schauplatz weiterer solcher Taten werden. Alle Entwicklungen zu der Tragödie findest du hier im Liveticker.