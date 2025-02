Villach: Es war ein Anschlag mit IS-Bezug ++ Polizei informiert aktuell

Schwer erschüttert über den brutalen Messerangriff in der Nähe des Villacher Bahnhofes, an dem laut ersten Informationen zwei Syrer beteiligt waren, zeigt sich der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer. „Wir Freiheitliche warnen seit Jahren vor diesen Zuständen, die durch die fatale Asylpolitik der Einheitspartei unter Führung der ÖVP entstanden sind und fordern als einzige Partei einen sofortigen Asylstopp und konsequente Abschiebungen von ausländischen Straftätern. Die ÖVP hat sich in Asyl- und Sicherheitsfragen gerade erst für ein weiter wie bisher und gegen die Sicherheit der eigenen Bevölkerung entschieden, was beweist, dass sie das einzige Sicherheitsrisiko im Innenministerium ist“, so Angerer.