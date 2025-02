Von Polka bis Pop: Der „Schlager Cocktail“ auf Radio Uno

An diesem Sonntag ist es wieder so weit: Sophie Serschen und Georg Unterkofler präsentieren den „Schlager Cocktail“ auf Radio Uno Kärnten von 14 bis 17 Uhr. In der dreistündigen Sendung werden zahlreiche Hits, seltene Schlager sowie deutsche und internationale Oldies zu hören sein. Die Sendung beginnt mit einem Kultsong aus der volkstümlichen Musik: Die Original Fidelen Rosentaler spielen das Polkalied „Komm reich mir deine Hände“. Im ersten Abschnitt werfen die Moderatoren einen Blick in die Schweiz mit den Titeln „Sogno Romantico“, „Simsalabim“ und „Aperol Spritz“. Zur Erinnerung an Marianne Faithfull gibt es ein Wiederhören mit ihrem berühmten Hit „The Ballad of Lucy Jordan“. Auch Kultstars mit besonderen Raritäten werden zu hören sein, ebenso wie Hits aus Österreich, Frankreich und Italien.