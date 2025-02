Steirische Politiker fordern: „Bluttat von Villach muss Folgen haben“

Die tragische Bluttat in Villach, Kärnten, hat ganz Österreich tief erschüttert.

Die tragische Bluttat in Villach, Kärnten, hat ganz Österreich tief erschüttert. (Alle Entwicklungen zu der Tragödie findest du im Liveticker) Während seiner Festnahme soll der syrische Täter die Anwesenden mit einem hämischen Grinsen verhöhnt haben, was die öffentliche Empörung zusätzlich schürte. Mehr dazu liest du hier: Tödliche Messerattacke in Villach: Tatverdächtiger lachte bei Festnahme.

„Bundesregierung muss sich zu einem absoluten Asylstopp und einer massiven Abschiebungsoffensive bekennen“

Marco Triller von der FPÖ sieht in der Bluttat einen klaren Beleg für das Versagen der aktuellen Migrationspolitik. „Diese brutale Messerattacke zeigt einmal mehr, dass wir aufgrund der verfehlten Asyl- und Migrationspolitik jederzeit und überall mit derartigen Taten rechnen müssen“, erklärt Triller und fordert eine sofortige Reaktion der Bundesregierung. Triller betont, dass die steirische Landesregierung bereits konkrete Maßnahmen wie die Schaffung einer Dokumentationsstelle für den politischen Islam und einen Sicherheitsbeirat geplant hat. Diese Schritte seien jedoch ohne eine entschlossene Unterstützung auf Bundesebene nicht ausreichend: „Deshalb muss sich jede verantwortungsvolle Bundesregierung zu einem absoluten Asylstopp und einer massiven Abschiebungsoffensive bekennen.“ Die FPÖ setzt sich insbesondere für Abschiebungen nach Syrien ein, wo laut Triller rasch und im großen Stil gehandelt werden muss. Die permanente Bedrohung durch Islamisten sei eine direkte Folge der unkontrollierten Zuwanderung, und es bedürfe dringend neuer rechtlicher Rahmenbedingungen, um diese effektiv zu bekämpfen. Der steirische Politiker sprach auch den Hinterbliebenen sein Beileid aus und wünschte den verletzten Opfern eine schnelle Genesung.

„Meine Gedanken sind bei den Opfern des barbarischen Anschlags in Villach“

Kurt Hohensinner von der ÖVP unterstützt die Forderung nach einer härteren Linie gegenüber Asylbewerbern und betont die Notwendigkeit einer besseren Integrationspolitik: „Meine Gedanken sind bei den Opfern des barbarischen Anschlags in Villach. Der Täter ist ein Syrer. Derjenige, der offenbar durch Zivilcourage weiteres Leid verhindern konnte, kommt ebenfalls aus Syrien. Es ist weder eine Vorverurteilung, noch eine Verharmlosung angesagt. Das Gebot der Stunde ist das Handeln. Extremismus jeglicher Richtung ist aufs Schärfste zu verurteilen und gehört bekämpft. Dass durch die Flüchtlingswelle die islamistischen Anschläge stark zugenommen haben, bestreitet hoffentlich niemand mehr. Deshalb braucht es mehr denn je eine restriktive Asylpolitik und eine bessere Integrationspolitik. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, auch nicht, dass aufgrund falscher Debatten oft zu zögerlich und zu wenig konsequent gehandelt wurde. Wir müssen es in den nächsten Monaten und Jahren einfach besser machen. Genau das wird über unsere Zukunft entscheiden.“