Crash in Oberösterreich: 18-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Auto

Der Unfall ereignete sich kurz vor 4 Uhr im Ortschaftsbereich Neuzeug, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich. Der junge Lenker war von Sierning in Richtung Grünburg unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen überschlug sich mehrmals und blieb schließlich in einem angrenzenden Feld liegen. „Der Unfalllenker wurde schwer verletzt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht“, heißt es seitens der Polizei abschließend.