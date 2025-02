Sekundenschlaf führt zu Frontalzusammenstoß in Salzburg

Am Sonntagmorgen des 16. Februars 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B311 in St. Martin bei Lofer, als ein 18-jähriger Autofahrer aus Thüringen, offenbar wegen eines Sekundenschlafs, auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Wagen eines 71-jährigen Niederländers kollidierte.

Am Sonntagmorgen des 16. Februars 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B311 in St. Martin bei Lofer, als ein 18-jähriger Autofahrer aus Thüringen, offenbar wegen eines Sekundenschlafs, auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Wagen eines 71-jährigen Niederländers kollidierte.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 16:20 / ©BMI / Gerd Pachauer

Am Sonntagmorgen des 16. Februars 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B311 in St. Martin bei Lofer, als ein 18-jähriger Autofahrer aus Thüringen, offenbar wegen eines Sekundenschlafs, auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Wagen eines 71-jährigen Niederländers kollidierte. Beide Fahrer sowie ihre Beifahrerinnen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Alkotests ergaben bei beiden Fahrern ein negatives Ergebnis. „Der 18-Jährige gab an, dass er aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Die B311 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeit für etwa eineinhalb Stunden nur wechselseitig befahrbar“, heißt es seitens der Polizei abschließend.