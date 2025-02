Villach-Attentäter wird nicht sofort abgeschoben

Ein Attentäter hat in Villach vermeintlich wahllos auf Menschen eingestochen.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 16:27

Es sind schreckliche Szenen, die so bald niemand vergessen wird können, die sich Samstagnachmittag, am 15. Februar 2025, nahe des Villacher Hauptplatzes abgespielt haben. Ein 23-jähriger Syrer hat scheinbar wahllos auf Menschen eingestochen, ein 14-Jähriger wurde dabei getötet, mehrere weitere zum Teil schwer verletzt. Alle Informationen zum Attentat findet ihr auch hier in unserem Liveticker.

Mutmaßlicher Attentäter seit 2020 in Österreich

Wie das Innenministerium nun bekanntgegeben hat, sei der Mann seit 2020 in Österreich, ihm sei auch Asyl gewährt worden. Dass der Asylstatus des Verdächtigen immer noch aufrecht sei, liege an der unüberschaubaren Lage in Syrien. Da diese noch nicht abschließend geklärt sei, könne das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vorerst auch keine endgültigen Entscheidungen, wie etwa die Aberkennung des Schutzstatus‘, treffen.

„Schutzstatus wird ihm selbstverständlich entzogen“

Allerdings sei die Lage im konkreten Fall eindeutig: „Der betroffene Syrer hat eine schwere Straftat begangen – einen Mord sowie mehrere Mordversuche. Sein Schutzstatus wird ihm daher selbstverständlich entzogen“, heißt es vom Innenministerium. Doch auch das würde nicht sofort geschehen: „Bevor eine Abschiebung erfolgen kann, muss er zunächst seine Haftstrafe verbüßen.“