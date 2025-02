Gedenkmarsch in Villach: „Anschlag traf die Stadt mitten ins Herz“

„Der terroristische Anschlag am Samstag hat die Stadt Villach mitten ins Herz getroffen“, schreibt die Stadt am Sonntag, 16. Feber, in einer Pressemitteilung. Um allen Villacherinnen und Villachern in würdigem Rahmen die Möglichkeit zu geben, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen, haben die Villacher Stadtregierung und der Krisenstab der Stadt Villach am kommenden Dienstag, 18. Februar, ab 18 Uhr einen Gedenkmarsch angesetzt.

Marsch führt an Anschlagsort vorbei

Dieser beginnt auf Höhe Café Bernold und führt über die für den Verkehr gesperrte Stadtbrücke vorbei an der Stelle des Anschlages. Dort gibt es die Möglichkeit, an einer eigens gestalteten Gedenkstätte Kerzen aufzustellen. Dies wird auch nach dem Gedenkmarsch weiterhin möglich sein. Die Marschroute verläuft dann weiter über den Hauptplatz zur Stadthauptpfarrkirche, wo schließlich ein ökumenischer Gedenkgottesdienst abgehalten wird.

Krisenintervention für Schülerinnen und Schüler

Noch einmal erinnert sei indes an die von der Stadt ausgerufene Trauerwoche, in deren Rahmen die Villacher sowie alle Vereine und Organisationen angehalten sind, etwaige geplante Veranstaltungen zu überdenken und gegebenenfalls abzusagen. Indes hat das Rote Kreuz eine Kriseninterventionsstelle eingerichtet, nicht nur für die direkt betroffenen Mitschülerinnen und Mitschüler der Opfer, sondern für all jene Schülerinnen und Schüler, die sich Sorgen machen, Angst haben und Beistand brauchen. Infos dazu findet man online. Das Trauer- und Kondolenzbuch der Stadt liegt in analoger Form von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr im Rathaus im Stadtsenatsaal im ersten Stock auf, auch ein virtuelles Trauerbuch wird zur Verfügung gestellt. Alle Entwicklungen zu der Tragödie findest du im Liveticker.