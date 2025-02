Günstiger zum Wörthersee: ÖVP drängt auf „Klimaticket Süd“

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 17:09 / ©ÖBB/Chris Zenz

In Graz hat die ÖVP kürzlich im Gemeinderat einige wichtige Infrastrukturinitiativen angestoßen, darunter der Ausbau der Autobahn A9 und die Einrichtung einer neuen Haltestelle der Koralmbahn am Flughafen Graz. Ein besonders beachtenswerter Vorschlag war das sogenannte Klimaticket Süd, das den Steirern ermöglichen soll, günstiger nach Kärnten zu reisen.

ÖVP will „Klimaticket Süd“ für Pendler auf Koralmbahn-Strecke

Die ÖVP-Stadträte Kurt Hohensinner und Günter Riegler, die eng mit ihren Kollegen in Klagenfurt zusammenarbeiten, setzen sich dafür ein, die Möglichkeiten, die sich durch die bald in Betrieb gehende Koralmbahn eröffnen, voll auszuschöpfen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Der Vorschlag für das Klimaticket zielt darauf ab, eine attraktive Jahreskarte für Pendler auf dieser Strecke anzubieten, um die Nutzung des öffentlichen Verkehrs in der Region zu fördern.

ÖVP-Antrag abgelehnt: Mehrheit unterstützt Grünen-Vorschlag zur Mobilität

Der Antrag von ÖVP-Gemeinderat Markus Huber fand jedoch keine Mehrheit im Stadtparlament. Stattdessen schlugen die Grünen einen Abänderungsantrag vor, der von der Mehrheit unterstützt wurde. Dieser Antrag fordert die Landesregierungen von Steiermark und Kärnten auf, sich auf eine koordinierte Wirtschafts- und Mobilitätsentwicklung zu konzentrieren und gemeinsame Projekte und Maßnahmen für Verhandlungen mit dem Bund vorzubereiten.

„Klimaticket Süd“: Zustimmung im Gemeinderat, Entscheidung liegt bei den Ländern

Obwohl der Vorschlag für das Klimaticket Süd bei der Abstimmung auf breite Zustimmung stieß, bedeutet das nicht, dass die Umsetzung unmittelbar bevorsteht. Die Entscheidung liegt letztlich bei den Landesräten, die mit den Verkehrsverbünden über die Realisierung des Tickets verhandeln müssen. Der Grazer Gemeinderat spielt in diesem Prozess eine eher nachrangige Rolle, indem er die Weichen für weitere Gespräche stellt, ohne direkte Entscheidungsgewalt zu haben.