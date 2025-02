Österreich steht „kalter Wochenbeginn“ bevor

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Österreich eher kühler.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Österreich eher kühler.

Nachdem es in der Nacht auf Freitag, 14. Februar 2025, und am Freitag selbst in großen Teilen Österreichs einige Zentimeter geschneit hat, wurde es besonders in den Nächten wieder deutlich kälter als in den vergangenen Wochen. Diese Kälte wird uns auch zum Start der neuen Woche begleiten, wie die „GeoSphere Austria“ nun auf Facebook erklärt.

Nächte werden teils „sehr kalt“

„Polare Kaltluft hat weite Teile Nord-, Ost- und Mitteleuropas geflutet. Auch in Österreich steht uns ein kalter Wochenbeginn bevor“, so die Meteorologen. Vor allem die Nächte würden teils „sehr kalt“ werden, allerdings sollen auch tagsüber und besonders im Osten des Landes die Temperaturen „nur wenig ins Plus“ klettern. In der Nacht auf Montag erwarten uns dabei Tiefsttemperaturen von minus elf bis minus zwei Grad. Am Montag selbst wird es dann nicht wärmer als sechs Grad, im Nordosten Österreichs werden die Höchsttemperaturen überhaupt bei zarten ein Grad stehenbleiben.

Zweistellige Minustemperaturen als Tiefstwerte

Etwas „wärmer“ wird es dann am Dienstag und Mittwoch, wo die Temperaturen im Nordosten und Osten auf zwei bzw. drei Grad „ansteigen“ werden. Obwohl bis Mittwoch in einigen Teilen Österreichs die Tageshöchstwerte wieder zweistellig im Plus-Bereich sein werden, bleiben die Nächte weiter kalt. So liegen die Tiefstwerte bis inklusive Donnerstag im zweistelligen Minus-Bereich.