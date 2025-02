Kind musste alles mitansehen: „Dreh dich um, bitte dreh dich um!“

Auch Kinder waren gestern am Hauptplatz unterwegs. Das Video, das 5 Minuten Villach vorliegt, treibt selbst den hartgesottenen Redakteuren die Tränen in die Augen. Ein Kleinkind, höchstens drei Jahre alt, steht warm eingepackt im Schneeanzug vor dem Bankomat in der Villacher Innenstadt. Die Szene vor dem Kind lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Vater versucht, dem Opfer zu helfen

Denn der Attentäter hat gerade zugestochen, ein Opfer liegt am Boden. Der Erwachsene der beim Kind ist, wahrscheinlich der Vater, scheint dem Kind zuzurufen, „dreh dich um, bitte dreh dich um.“ Zeitgleich versucht er, das Leben des Opfers, das regungslos am Boden liegt, zu retten und misst den Puls. Das Kind folgt der Anweisung und dreht sich um, sucht aber immer wieder hilfesuchend seinen Vater. Dieser muss vom Opfer immer wieder weggehen, um das Kind umzudrehen, damit es nichts von der Tragödie mitbekommt. Schnell läuft er wieder zum Opfer. Es sind Sekunden der Panik, die das Video zeigt. Ein Vater, der zwischen Kind und Opfer hin- und hergerissen ist. Ein Kind, das das Attentat von Villach mit erst drei Jahren mitansehen musste.

©Thomas Kaiser | Ganz Villach trägt nach der Schreckenstat von Samstagnachmittag schwarz. ©5 Minuten | Ein schrecklicher Anschlag hat sich in der Draustadt ereignet. ©5 Minuten | Ein 14-jähriger Junge ist dabei verstorben. ©5 Minuten | Die Polizei sperrte zwischenzeitlich alles ab.

Bevölkerung hilft mit: Upload-Link des Innenministeriums wird genutzt

Der Attentäter verletzte nicht nur die Opfer, auch viele andere Menschen bleiben emotional verletzt zurück. Wie die Kleinsten unter uns, die in der Stadt spazieren waren. Bürgermeister Günther Albel sagte heute: „Villach hat seine Unschuld verloren.“ Indes hilft die Bevölkerung bei den Ermittlungen mit: Rainer Dionisio, Polizeisprecher in Kärnten, bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass mehrere Dutzend Uploads getätigt wurden. Der Link bleibt online – aktuell wird das ganze Material gesichtet. Alles Aktuelle und alle Neuigkeiten zu der Messerattacke findet ihr auch in unserem Liveticker hier.

*5 Minuten zeigt das Video auch nicht in verpixxelter Form.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2025 um 18:13 Uhr aktualisiert