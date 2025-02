Schneefahrbahn: Taxi rutscht 50 Meter ab und landet im Wald

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 17:53 / ©Freiwillige Feuerwehr Treffen

Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Treffen zu einem technischen Einsatz auf die Kanzelhöhe gerufen, wie die Florianis informieren. Der Grund: Ein Taxi ist auf der Schneefahrbahn ins Schleudern gekommen und rutschte in der Kreuzbrunn-Kehre circa 50 Meter in den Wald. „Der glücklicherweise unverletzte Fahrer konnte die Rettungskette in Gang setzen“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Treffen. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde entschieden, das Fahrzeug erst bei Tageslicht von einem Abschleppunternehmen bergen zu lassen, wie die Florianis infomieren. Abschließend klemmten sie die Batterie ab und übergaben dem Lenker noch einige persönliche Gegenstände. Nach rund 1,5 Stunden konnte die Einsatzbereitschaft laut Auskunft der Feuerwehr wiederhergestellt werden.