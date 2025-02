Gasleck in Wien-Erdberg entdeckt – Rohr muss ausgetauscht werden

Ein Gasspürfahrzeug der Wiener Stadtwerke schlug am Sonntagvormittag, dem 16. Feber 2025, in der Schlachthausgasse Ecke Erdbergstraße Alarm.

Ein Gasspürfahrzeug der Wiener Stadtwerke schlug am Sonntagvormittag, dem 16. Feber 2025, in der Schlachthausgasse Ecke Erdbergstraße Alarm. Nach der Freilegung der Leitung wurde schnell klar: Eine einfache Abdichtung reicht nicht aus – das beschädigte Rohr muss vollständig ersetzt werden. Laut den Wiener Netzen wird der Austausch mehrere Tage in Anspruch nehmen, wie der „ORF“ berichtet. Währenddessen bleibt die Straßenbahnlinie 18 eingeschränkt und für den Individualverkehr gibt es eine Umleitung.

Keine Gefahr für Anwohner: Gasversorgung bleibt trotz Arbeiten stabil

Eine Gefahr für Anwohner bestand laut den Wiener Netzen zu keiner Zeit. Die Gasversorgung konnte während der Arbeiten aufrechterhalten werden, allerdings sind kurzfristige Unterbrechungen während des Austauschs nicht ausgeschlossen. Die genaue Ursache für das Leck ist noch unklar, Materialermüdung wird als möglicher Grund vermutet.