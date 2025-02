Alkolenker kracht gegen Baumstumpf – schwer verletzt

Der Rettungshubschrauber stand im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich Sonntagvormittag bei einem Unfall im Einsatz.

Der Rettungshubschrauber stand im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich Sonntagvormittag bei einem Unfall im Einsatz.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 18:46 / ©ÖAMTC

Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen des 16. Februar 2025 auf der L584, Falkenstein Landesstraße, in Oberösterreich ereignet. In Fahrtrichtung Hofkirchen (Bezirk Rohrbach) ist ein 32-jähriger Autofahrer nach links abgekommen, über die Böschung geschlittert und im nagrenzenden Wald gegen einen Baumstumpf geprallt.

Stunden später 1,16 Promille gemessen

Gegen 7 Uhr ist dann ein 44-jähriger Oberösterreicher an der Unfallstelle vorbeigefahren und hat das verunfallte Auto gesehen, wie die Polizei berichtet. Dem schwer Verletzten – er sei ansprechbar gewesen – hat er Erste Hilfe geleistet. Das Fahrzeug konnte der Unfalllenker anschließend selbst verlassen, er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz gebracht. Ein Alkotest ergab um 10 Uhr dann einen Wert von 1,16 Promille.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2025 um 18:48 Uhr aktualisiert