Nach Villach-Attentat: „Ich habe keine Lust…“

Ein 23-jähriger Syrer hat in Villach scheinbar wahllos auf Menschen eingestochen, dabei einen 14-Jährigen getötet und mehrere weitere teils schwer verletzt. Zahlreiche Kerzen wurden mittlerweile an der Stelle aufgestellt, wo sich die schrecklichen Szenen abgespielt haben. Sie symbolisieren Trauer und Zusammenhalt. Doch in der Draustadt greift, wie Kommentare und Postings auf Facebook zeigen, auch die Angst um sich. Gleichzeitig spricht eine Villacherin auch Klartext.

©Leserfoto Zahlreiche Lichter und Blumen wurden vor Ort bereits abgestellt und abgelegt.

„Jetzt kann man nicht mal mehr durch die Stadt spazieren ohne Angst“

„Wie kann ich jemals wieder meine Kinder ohne Angst und Zweifel alleine vor die Türe lassen, wenn nicht einmal mehr der Schulweg sicher ist?“, schreibt etwa eine Villacherin in einem eigenen Posting. Eine 5 Minuten-Leserin meint außerdem: „Jetzt kann man nicht mal mehr durch die Stadt spazieren ohne Angst.“ Eine Villacherin, die selbst aus Syrien ist, würde „diese abscheuliche Tat und jede Form von Extremismus entschieden ablehnen“, schreibt sie in einem Kommentar. Und weiter: „Ich verstehe Ihre Angst, aber glauben Sie mir, nicht nur Sie fühlen sich bedroht – auch wir haben Angst um uns selbst und unsere Kinder.“

„Ich erwarte einen genauen Plan“

Einer Villacherin wiederum reicht es. Sie fordert von Politikern nun: „Ich erwarte einen genauen Plan, genaue Sicherheitsvorkehrungen und das Versprechen, dass meine Kinder in dem Land, das ihr regiert, sicher sind!“ Sie habe „keine Lust mit meinen Kindern zu besprechen, was sie tun sollen, sollte wieder mal ein Messerstecher in Villach rumlaufen“. Genau so wenig Lust habe sie darauf, „zu hoffen, dass die Kinder sicher von der Schule zurückkommen“ oder darauf, „Angst haben zu müssen“. Alle Informationen zum Anschlag findet ihr auch hier in unserem Liveticker.