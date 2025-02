Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung gezogen

Am Sonntag wurden wieder Lotto-Zahlen bei der Ziehung gezogen.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 19:22 / ©ORF/Günther Pichlkostner

Nachdem am Freitag bei der Bonusziehung der Fünffachjackpot geknackt wurde und mehrere Millionen Euro nach Wien gingen, hat am heutigen Sonntag, 16. Februar 2025, wieder eine „normale“ Lotto-Ziehung stattgefunden. Welche Zahlen auch beim Joker und bei LottoPlus gezogen worden sind, erfahrt ihr in der Infobox unten.

Zahlen der Lotto-Ziehung vom Sonntag: Lotto : 21, 30, 31, 35, 42, 43; Zusatzzahl: 4

: 21, 30, 31, 35, 42, 43; Zusatzzahl: 4 LottoPlus : 3, 11, 23, 34, 39, 45

: 3, 11, 23, 34, 39, 45 Joker: 8, 1, 9, 8, 9, 3

Beim Joker wurde Doppeljackpot geknackt

Zusätzlich zum Fünffachjackpot ist übrigens auch der Doppeljackpot beim Joker geknackt worden. Bei LottoPlus at es keinen Sechser gegeben, wie üblich wurde in diesem Fall der Gewinn auf die Fünfer aufgeteilt.