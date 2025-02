Falsche Zahnärztin vor Gericht – Urteil nach sieben Jahren erwartet

Die 43-jährige Angeklagte soll ohne jegliche zahnmedizinische Ausbildung Patienten behandelt und sich so jahrelang als Zahnärztin ausgegeben haben.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 19:47 / ©Tima Miroshnichenko/Pexels

Die 43-jährige Angeklagte soll ohne jegliche zahnmedizinische Ausbildung Patienten behandelt und sich so jahrelang als Zahnärztin ausgegeben haben. Laut Anklage betrieb die Frau seit 2010 eine Zahnarztpraxis, in der immer wieder neue Ärzte kamen und gingen, wie die „Steirerkrone“ berichtet. Um ihren Patientenstamm zu halten, soll sie selbst Hand angelegt haben – darunter Bohren, das Einsetzen von Zahnspangen und Füllungen. Zahlreiche Opfer berichteten vor Gericht, dass sie fest davon ausgingen, von einer echten Ärztin behandelt zu werden. Die Angeklagte weist die Vorwürfe zurück und gibt an, lediglich Anweisungen der behandelnden Ärzte ausgeführt zu haben.

48 Verhandlungen, 60 Zeugen, 20 Gutachten

Der Fall zog sich über Jahre hin. 48 Verhandlungen, 60 Zeugen, 20 Gutachten – immer wieder wurde die Hauptverhandlung vertagt, da die Frau aus gesundheitlichen Gründen als verhandlungsunfähig galt. Drei mitangeklagte Zahnärzte kamen mit diversionellen Maßnahmen davon. Zusätzlich wurde ein Finanzstrafverfahren miteinbezogen, was die ohnehin hohen Verfahrenskosten in die Höhe trieb. Die Justiz rechnet mittlerweile mit Prozesskosten im sechsstelligen Bereich. Nach knapp sieben Jahren könnte der Fall nun endlich abgeschlossen werden – ob die Angeklagte mit einer Verurteilung rechnen muss, bleibt abzuwarten.