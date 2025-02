Schwarze Flaggen an Schulen gehisst: Schülern soll geholfen werden

Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde getötet, zwei weitere Schüler teils schwer verletzt. Ein Attentäter hat mit einem Messer beim Villacher Hauptplatz wahllos auf Menschen eingestochen. Jenen Schülern, die an betroffenen Schulen sind, soll nun durch Kriseninterventionsteams geholfen werden. Diese werden schon am morgigen Montag, 17. Februar 2025, zu Schulbeginn anwesend sein und die Klassen betreuen, wie der „ORF“ berichtet.

Unterstützung auch an Hauptschulen

Besonders im Fokus sollen dabei fünf Schulen – vier davon in Villach, eine in Klagenfurt – stehen. An jener in Klagenurt wurde, wie auch an vielen Villacher Schulen, bereits eine schwarze Flagge gehisst. Der getötete 14-Jährige war in jener Klagenfurter Schule Schüler. Auch an einigen Hauptschulen werde Unterstützung angeboten, weil entweder Opfer der Messerattacke dort zur Schule gehen oder im Vorjahr gegangen sind. „In einer anderen Schule gibt es drei Augenzeugen, die ebenso eine intensivere Unterstützung und Hilfe in der Aufarbeitung des Geschehens benötigen“, so Bildungsdirektorin Isabella Penz gegenüber dem „ORF“. Aber auch in den Kärntner Bezirken sollen gezielte Angebote vorhanden sein. Man wolle Sicherheit vermitteln und die vorhandene Wut und Angst aufarbeiten. Alle Informationen zum Anschlag könnt ihr auch in unserem Liveticker hier nachlesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2025 um 20:50 Uhr aktualisiert