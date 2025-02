Retter von Villach: Hat die Heldentat ein rechtliches Nachspiel?

Als am Samstagabend in Villach die Welt stillstand, wurde Alaaeddin Alhalabi zum Helden. Der 42-jährige Syrer reagierte geistesgegenwärtig und stoppte den Attentäter. Dabei wählte er eine drastische Methode: Als er sah, dass der Mann mit einem Messer auf die Menschen losging, fuhr er ihn mit dem Auto an. Alaaeddin Alhalabi erfuhr zu Recht viel Zuspruch für seine mutige und beherzte Tat, wahrscheinlich hat er dazu beigetragen, Leben zu retten. Doch wie sieht die rechtliche Lage in so einem Fall aus? Drohen dem gebürtigen Syrer nun gar Konsequenzen? Wir haben uns bei dem Juristen Stefan Torker erkundigt.

Polizei muss ermitteln

Ersten Informationen zufolge wurde der Attentäter leicht am Fuß verletzt, als er von dem Auto des mutigen Syrers touchiert wurde. Augenzeugen berichteten, dass er sich deswegen auf die Bank gesetzt habe, wo das mittlerweile viral gegangene Foto von ihm entstand: Er breit grinsend und mutmaßlich eine IS-Geste zeigend, während Polizisten mit gezogener Waffe auf ihn zugehen. Kann diese Verletzung Alaaeddin Alhalabi zum Verhängnis werden? „Grundsätzlich ist es so: Wenn der Täter durch das mutige Eingreifen des Autofahrers verletzt wurde, könnte sich dieser ganz allgemein eines Körperverletzungsdeliktes strafbar gemacht haben, da er dadurch eine Person vorsätzlich am Körper verletzt hat“, informiert Stefan Torker im Gespräch mit 5 Minuten. Somit müsste die Polizei grundsätzlich gegen ihn ermitteln. Aber: Die Ermittlungen werden jedoch mit höchster Wahrscheinlichkeit schnell wieder eingestellt werden, da die Tat in diesem Fall nicht rechtswidrig war.“, so Torker. Der Grund: Nach Einschätzung des Juristen dürfte es sich um eine gerechtfertigte Nothilfesituation gehandelt haben, die die Rechtswidrigkeit der Tat ausschließt.

©zVg Der Kärntner Jurist Stefan Torker gab im 5-Minuten-Interview Auskunft zur rechtlichen Lage.

Gerechtfertigte Nothilfesituation – was ist das?

Doch was heißt das? „Grundsätzlich muss man sich immer fragen: Was wollte der Mann bewirken? Wollte er den Attentäter schwer verletzen oder töten? Oder hat er sich gedacht: ,Da liegen blutende Leute und der Mann greift weitere Personen mit einem Messer an, da muss ich eingreifen!‘?“, erklärt der Jurist die Optionen. Da bei Alaaeddin Alhalabi augenscheinlich zweitere Intention zutrifft, hat er mit seinem Eingreifen einen gegenwärtigen Angriff auf die körperliche Unversehrtheit bzw. sogar das Leben anderer abgewehrt. Auch wenn diese Abwehr durch eine strafrechtlich relevante Handlung geschah, ist diese laut Torker in diesem Nothilfekontext gerechtfertigt und der Fahrzeuglenker macht sich in diesem Fall nicht strafbar. „Eine strafrechtliche Verfolgung ist daher höchst unrealistisch und wäre aufgrund des heldenhaften Einschreitens wohl auch unangemessen“, so der Experte. Alle aktuellen Informationen zum Anschlag findet ihr auch hier in unserem Liveticker.