Mann von Dachboden in altem Schwimmbad gestürzt – „betreten verboten“

Am Freitagabend, dem 14. Feber 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Autal zu einem Rettungseinsatz in einem alten Schwimmbad in Graz-Umgebung alarmiert.