Sekundenschlaf mit Folgen: 31-Jährige überschlägt sich mit Auto

Eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land fuhr am 16. Feber um 16.20 Uhr mit dem Auto auf der Flatschacher Straße Richtung Klagenfurt. In der Gemeinde Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) kam sie laut eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich, durchbrach eine Baumgruppe und kam auf dem Dach zum Liegen. „Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach Erstversorgung durch den Flugarzt des Rettungshubschraubers C11 mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht“, informiert die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, im Rettungs- und Bergeeinsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Tigring und Kreggab. Ein Alkovortest verlief negativ.