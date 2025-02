Wechselhaftes Wetter in Kärnten – Sonne im Westen, trüb im Osten

Wechselhafter Wochenstart in Kärnten – Sonne im Westen, oft trüb im Osten.

Wechselhafter Wochenstart in Kärnten – Sonne im Westen, oft trüb im Osten.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 21:28 / ©5 Minuten

Zum Wochenstart müssen sich viele Kärntner auf dichte Wolken einstellen. Während sich die Sonne im Westen bereits am Vormittag durchsetzt, hält sich die Bewölkung nach Osten hin deutlich länger. In einigen Regionen kann es sogar den ganzen Tag über trüb bleiben. Dort, wo sich die Sonne durchkämpft, steigen die Temperaturen etwas an. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenscheindauer zwischen -1 und +4 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.