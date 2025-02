Kalter Wochenstart in der Steiermark – Schnee und nur wenig Sonne

Am Montag bleibt die Wolkendecke in weiten Teilen der Steiermark zunächst dicht. Besonders von der Mur-Mürz-Furche ostwärts bleibt es meist trüb, nur vereinzelt tun sich am Nachmittag Sonnenfenster auf. In einigen Regionen sind zu Beginn des Tages leichte Schneeflocken oder Schneegriesel möglich. Bessere Chancen auf Sonnenschein gibt es in der westlichen Obersteiermark, wo die Bewölkung im Laufe des Tages von Nordwesten her auflockert. Die Temperaturen bleiben winterlich: Nach -6 bis -2 Grad in der Früh steigen sie nur langsam an und erreichen Höchstwerte zwischen -2 und +2 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.