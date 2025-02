Pflegeheime setzen Angehörige unter Druck: „Nichts unterschreiben“

In der Steiermark häufen sich Beschwerden über Pflegeheime, die Angehörige dazu drängen, Bürgschafts- oder Abtretungsvereinbarungen zu unterzeichnen.

In der Steiermark häufen sich Beschwerden über Pflegeheime, die Angehörige dazu drängen, Bürgschafts- oder Abtretungsvereinbarungen zu unterzeichnen. Betroffene berichten, dass ihnen ohne Unterschrift mit der Absage eines Heimplatzes gedroht wird. Hintergrund ist die verzögerte Auszahlung des Pflegeheimkostenzuschusses, der von Behörden oft erst spät bewilligt wird. Die offenen Restkosten übernimmt in der Regel der Sozialhilfeträger – dennoch versuchen manche Einrichtungen, Angehörige finanziell in die Verantwortung zu nehmen.

AK fordert klare Regeln für Pflegeheime

Die Arbeiterkammer Steiermark warnt ausdrücklich vor dieser Praxis und rät dringend dazu, keine derartigen Vereinbarungen zu unterschreiben: „Nichts unterschreiben und bei der AK-Pflegeabteilung beraten lassen: 05-7799-0“. Sie fordert klare Regeln für Pflegeheime, um Angehörige vor unnötigem finanziellen Druck zu schützen. Betroffene können sich bei der AK-Pflegeabteilung beraten lassen, um ihre Rechte zu klären und unzulässige Forderungen abzuwehren.