Attentat löst Social-Media-Bewegung aus – und ein Fake-Video kursiert

Das Attentat in Villach hat nicht nur die Menschen in der Draustadt schwer erschüttert. Österreichweit und international wird in den Medien über den Anschlag, der neben fünf Verletzten auch das Leben eines 14-Jährigen forderte, berichtet. Doch auch in den sozialen Medien wird international Anteil am Geschehen in Villach genommen. Wie bereits bei früheren ähnlichen Anschlägen verbreitet sich nun im Zusammenhang mit dem Attentat in Villach vor allem auf der Plattform X #SayTheirNames. Der Hashtag wird genutzt, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und Solidarität mit den Betroffenen sowie deren Angehörigen zu zeigen.

Fake-Video im Umlauf

Doch nicht nur Unterstützungserklärungen kursieren derzeit in den sozialen Netzwerken: Aktuell wird fleißig ein Video geteilt, das angeblich Szenen des Anschlags in Villach zeigen soll. Doch bei näherem Hinsehen wird klar: Der Mann in dem Video hat kein Messer in der Hand, sondern einen axtähnlichen Gegenstand. Außerdem handelt es sich bei der gezeigten Umgebung nicht um den Hauptplatz Villach: Auf dem Video ist eine Messerstecherei in Herten (Deutschland) zu sehen, die sich ebenfalls am Samstag, den 15. Feber, ereignete.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet generell darum, keine Bilder und Videos von dem Anschlag weiterzuverbreiten und sachdienliche Aufnahmen stattdessen auf einer Upload-Plattform hochzuladen, um den Ermittlern bei der lückenlosen Aufklärung des Attentats zu helfen. Alle aktuellen Informationen zum Anschlag findet ihr auch hier in unserem Liveticker.