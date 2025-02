Luxemburger in Ischgl gefasst: 1.550 Euro Falschgeld sichergestellt

Polizeibeamte konnten den Verdächtigen noch in einem Lokal in Ischgl, Tirol, stellen und vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung kamen nicht nur die gerade verwendeten, sondern insgesamt 300 Euro in Falschgeld zum Vorschein. Doch das war erst der Anfang des betrügerischen Berges. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Polizei eine Durchsuchung der Unterkunft des Mannes durch. Dort fanden sie weitere gefälschte Geldscheine im Wert von 1.250 Euro, was die Gesamtsumme des sichergestellten Falschgeldes auf 1.550 Euro erhöhte. Der Tatverdächtige legte ein Geständnis ab und wartet nun auf die weiteren Ermittlungen. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, so die Polizei abschließend.