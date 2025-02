Nach Bluttat in Villach: Freiheitliche Jugend Steiermark gedenkt Opfer in Graz

Mitgefühl in Graz: Mitglieder der Freiheitlichen Jugend Steiermark versammelten sich, um der Opfer des Terroranschlags in Villach zu gedenken.

In Villach, Kärnten, ereignete sich am Samstag, dem 15. Februar 2025, ein verheerender Anschlag, bei dem ein 14-jähriger Junge ums Leben kam und fünf weitere Personen teilweise schwer verletzt wurden. Diese Bluttat, verübt von einem 23-jährigen syrischen Asylbewerber, hat nicht nur Trauer und Entsetzen ausgelöst, sondern auch eine hitzige Debatte über die Sicherheits- und Asylpolitik in Österreich entfacht. Die Freiheitliche Jugend Steiermark drückt ihr tiefes Mitgefühl aus und kritisiert scharf die aktuellen politischen Maßnahmen, die ihrer Ansicht nach solche Tragödien erst ermöglichen. „Es ist höchste Zeit, dass Österreich endlich aufwacht“, betonen sie, „sonst wird von uns bald nichts mehr übrig bleiben.“ Alle aktuellen Informationen zum Anschlag findet ihr auch hier in unserem Liveticker.