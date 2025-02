4:2-Sieg in Slowenien: Villacher Adler fegten die Drachen vom Eis

Am Sonntagabend traf der VSV auswärts auf den HK Olimpija Ljubljana. In der neunten Spielminute gingen die Villacher Adler dank Philipp Lindner in Führung, woraufhin die Slowenen ihr Offensivspiel verstärkten. Es gelang ihnen jedoch nicht, anzuschließen und das erste Drittel endete 1:0 für den VSV. Die slowenischen Drachen starteten stark ins zweite Drittel, doch die Verteidigung der Adler hielt den Angriffen stand. In der 26. schaffte es Kevin Hancock schließlich, die Führung der Villacher auszubauen, doch in der 31. Minute gelang Rok Kapel der erste Treffer für Olimpija Ljubljana. Nur drei Minuten später erzielte Marcel Mahkovec den Anschlusstreffer für die Slowenen, bei den 2:2 blieb es bis zum Ende des zweiten Drittels.

Chance auf Playoff-Qualifikation steht

Beim Start ins Schlussdrittel zeigten sich beide Mannschaften eher zurückhaltend, doch in der 46. schoss Mark Katic erneut den Führungstreffer für den VSV. Dank der starken Verteidigung seitens der Villacher gelang den Slowenen kein Treffer mehr, doch während die Schlusssirene heulte, baute der VSV seine Führung noch einmal aus: Endstand 4:2. Nach diesem Auswärtssieg haben die Villacher weiterhin die Chance auf eine direkte Playoff-Qualifikation. Ob sie diese schaffen, wird am Freitag im Match gegen Asiago entschieden werden.