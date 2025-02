KAC fährt Niederlage in der Overtime ein

Am Sonntag, 16. Feber, traten die Klagenfurter Rotjacken in der Linz AG Eis Arena gegen die Steinbach Black Wings an – somit spielte die aktuell beste Heimmannschaft gegen das beste Auswärtsteam der ICE Hockey League. Bereits in der vierten Minute erzielen die Linzer den Führungstreffer (Torschütze: Söllinger). Nach einem offensiven Kampf auf dem Eis schafft Clark in der 14. Minute den Ausgleichstreffer, somit steht es 1:1. Mit diesem Spielstand endet auch das erste Drittel. Zu Beginn des zweiten Drittels machen die Linzer Druck, netzen aber nicht ein. Nach zwei Strafen für die Black Wings, in denen der KAC nicht punkten kann, gehen die Linzer in der 34. erneut in Führung (Torschütze: Maver). Doch nur vier Minuten später kontert der KAC und Hundertpfund schießt den Ausgleich. Der 2:2-Spielstand hält sich bis zum Ende des zweiten Drittels und auch das Schlussdrittel verläuft torlos. In der Overtime schießt St-Amant die Black Wings zum 3:2-Sieg.