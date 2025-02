Harte Musik, weiches Herz: 20.000 Euro für Familien in Not gesammelt

Bei der zehnten „Christmas in your Heart“-Show im KUSS Wolfsberg wurde gerockt und fleißig gespendet.

Bei der zehnten „Christmas in your Heart“-Show im KUSS Wolfsberg wurde gerockt und fleißig gespendet.

Die zehnte „Christmas in your Heart“-Show (CIYH), die am 28. Dezember 2024 im KUSS Wolfsberg stattfand, war nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein voller Erfolg im Hinblick auf den karitativen Zweck der Veranstaltung. Dank der großzügigen Unterstützung der Besucher und Sponsoren konnten 20.000 Euro gesammelt werden, die nun an zwei Familien im Lavanttal übergeben wurden.

©Privat/KK Bei der Spendenübergabe konnten sich zwei Familien aus dem Lavanttal über je 10.000 Euro freuen.

Unterstützung für Familien in Not

Die Hälfte der Spendensumme, also 10.000 Euro, wurde an einen jungen Familienvater überreicht, der seit einem schweren Arbeitsunfall auf Pflege angewiesen ist. Die andere Hälfte ging an eine junge Familie, die mit gesundheitlichen Herausforderungen ihrer neugeborenen Tochter konfrontiert ist. Beide Spendenempfänger möchten anonym bleiben. Stefan Oswald, Obmann des veranstaltenden Wolfsberger Kulturvereins Wolfsrock: „Die Spendenbereitschaft der Besucher war einfach überwältigend und hat uns einmal mehr gezeigt, was durch gemeinschaftliches Handeln möglich ist.“

©5 Minuten

CIYH heuer erstmals im KUSS Wolfsberg

CIYH hat sich in den letzten Jahren als beliebtes Event zwischen Weihnachten und Silvester etabliert und zieht jedes Jahr Hunderte Besucher an. In diesem Jahr fand die Show erstmals im KUSS Wolfsberg statt, da das bisherige Jugendzentrum zu klein geworden war. Mit fast 30 Lavanttaler Musikern, die ein Best-of-Programm aus Rock, Metal, Punk und Hardcore präsentierten, war die Stimmung hervorragend und die Besucher feierten zu Klassikern der Musikgeschichte. Dass der Wechsel der Location der richtige Schritt war, zeigten die Besucherzahlen: Rund 1.000 Fans stürmten das KUSS und rockten gemeinsam in einer friedlichen und ausgelassenen Atmosphäre. „Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei allen freiwilligen Helfern und Sponsoren sowie den Mitarbeitern der Wolfsberger Stadtwerke, die uns in allen Belangen rund um die Organisation sehr entgegengekommen sind“, so der Obmann.

Bereits über 60.000 Euro für Familien in Not gesammelt

Seit jeher setzt der Verein bei der Organisation der Show auf freiwillige Spenden anstatt eines fixen Eintrittspreises. Das heurige Jahr miteingerechnet, konnten durch die Veranstaltungsreihe bisher über 60.000 Euro für Familien in schwierigen Lebenssituationen gesammelt und gespendet werden.