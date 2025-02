„Roter Stern über Graz“: Neues Buch beleuchtet Kriegsende und Besatzung

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 07:30 / ©5 Minuten

Die letzten Kriegstage und die ersten Wochen danach: eine Zeit voller Unsicherheit, Umbrüche und prägender Ereignisse. Mit der Monografie „Roter Stern über Graz. Kriegsende 1945 und elf Wochen sowjetische Besatzung“ widmet sich Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx genau diesem Kapitel der Stadtgeschichte – einer Phase, die bisher wenig dokumentiert wurde.

Neue Monografie enthüllt: Graz zwischen Befreiung und Besatzung 1945

Das Buch erscheint Anfang 2025 im Verlag Styria und basiert auf einem umfassenden Forschungsprojekt. Im Mittelpunkt steht die Befreiung von Graz durch die 57. Armee der 3. Ukrainischen Front in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 sowie die darauffolgenden elf Wochen sowjetischer Besatzung, bis die Stadt am 23./24. Juli 1945 in britische Hände überging. Diese turbulente Zeit hinterließ tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung. Die Stadt Graz fördert das Projekt der Ludwig Boltzmann Gesellschaft mit 5.000 Euro, wie der Stadtsenat einstimmig beschloss.