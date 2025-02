Villach: Attentäter sieht sich als „Soldat des IS“ ++ Fake-News kursieren

LH Peter Kaiser zur Tat in Villach:

Zutiefst geschockt zeigt sich Landeshauptmann Peter Kaiser nach den schrecklichen Vorkommnissen in Villach: „Diese unfassbare Greultat muss schärfste Konsequenzen haben! Ich habe immer in aller Deutlichkeit und unmissverständlich gesagt: wer in Kärnten, in Österreich lebt, muss Recht und Gesetz achten, hat sich unseren Regeln und Werten anzupassen. Wer dagegen verstößt muss schärfste Konsequenzen erfahren, dem ist der Prozess zu machen, einzusperren und abzuschieben! Mein tiefstes Mitgefühl als Landeshauptmann und vor allem auch persönlich als Vater gilt der Familie des getöteten jungen Mannes.“ Österreich und die EU insgesamt seien aufgerufen, endlich eine restriktive und auf Recht und Gesetz beruhenden Richtlinien fußende Migrations- und Asylpolitik umzusetzen – die entsprechenden Vorschläge und Konzepte, an denen auch er, Kaiser, selbst mitgearbeitet hat, endlich auch auf europäischer Ebene umzusetzen. „Diese unfassbare und unentschuldbare Tat kann und darf nicht mit hasserfülltem Auge zu Pauschalurteilen führen, die einfach erscheinen aber kein Problem lösen. Gewalt und Hass sind keine Lösung. Die Möglichkeiten unseres Rechtsstaates sind dafür auf das allerschärfste zu nutzen“, so Kaiser abschließend.