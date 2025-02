Schlager kommt in die Kirche: Erster Schlager-Gottesdienst in Graz

Am 18. Mai 2025

Pfarrer Friedrich Eckhardt möchte mit dieser außergewöhnlichen Feier zeigen, dass sich Glaube und Musik auf eine besondere Weise verbinden lassen, erzählt er gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Für ihn erzählen viele Schlager von Erfahrungen, die sich auch in den biblischen Geschichten wiederfinden. Die Idee eines Schlager-Gottesdienstes hatte er schon länger im Kopf, nun setzt er sie passend zum Jahr der Kirchenmusik um.

Schlager-Gottesdienst in Graz: Mitsingen erwünscht

Die Besucher erwartet ein fröhlicher und mitreißender Gottesdienst, bei dem bekannte Schlager nicht nur gespielt, sondern auch gemeinsam gesungen werden können. Die Songtexte werden für die Besucher sichtbar projiziert, sodass alle mitsingen können. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von den Kärntner Künstlern Meli Stein und Andre-Rene sowie Helmut Hussler aus der Umgebung von Graz.

Nach Harry Potter jetzt Schlager – kreative Gottesdienste in Graz

Ungewöhnliche Gottesdienste sind in Graz keine Seltenheit. In der evangelischen Erlöserkirche in Liebenau hat Pfarrer Marcus Hütter bereits zwei Harry-Potter-Gottesdienste abgehalten, die großen Anklang fanden. Sie zeigten, dass moderne Themen und Glauben einander nicht ausschließen müssen. Nun wird mit dem Schlager-Gottesdienst ein weiteres kreatives Konzept umgesetzt, das neue Impulse für die Kirchenmusik setzen soll.