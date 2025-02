KPÖ in Seiersberg-Pirka: „Helfen statt Reden“ als Wahlkampf-Motto

Angeführt wird die Liste vom 24-jährigen Büroassistenten Auriel Ene, der die Partei in der wachsenden Gemeinde südlich von Graz vertreten will.

Mit dem Slogan „Helfen statt Reden“ tritt die KPÖ bei den Gemeinderatswahlen am 23. März 2025 in Seiersberg-Pirka an. Angeführt wird die Liste vom 24-jährigen Büroassistenten Auriel Ene, der die Partei in der wachsenden Gemeinde südlich von Graz vertreten will. Unterstützung bekommt er von Maria Müller (62, Pensionistin) und Mattea Riedl (20, Studentin), die das Team komplettieren.

KPÖ in Seiersberg-Pirka: Mehr leistbarer Wohnraum und bessere Infrastruktur gefordert

Die KPÖ setzt vor allem auf soziale Themen. „In den Ballungsräumen um Graz braucht es ausreichend leistbaren Wohnraum. Da hier der Druck auf die Menschen immer größer wird, müssen die Gemeinden aktiv werden“, betont Ene. Auch die Infrastruktur und Gesundheitsversorgung vor Ort sieht die Partei als entscheidend an: „Außerdem braucht es eine gute Infrastruktur und Gesundheitsversorgung vor Ort, damit die Menschen nicht darauf angewiesen sind, immer nach Graz zu fahren.“