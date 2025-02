Ohne Führerschein: Fahrertausch nach Verfolgung durch Zivilstreife

Ein Mann überholte mit überhöhter Geschwindigkeit eine Polizei in Zivil. Beim Anhalten tauschte der Mann die Seite im Auto.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 08:51 / ©APA/APA/dpa/Patrick Seeger

Am 16. Februar 2025 gegen 2320 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker in Wels entlang der B 137 Richtung Norden. Die Zivilstreife konnte das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt neben ihnen lenkend feststellen und einen männlichen Lenker wahrnehmen. Aufgrund der unsicheren Fahrweise und der Tatsache, dass er die Zivilstreife rechts mit überhöhter Geschwindigkeit überholte, wollten sie ihn zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Der Mann missachtete allerdings dreimal die Anhaltezeichen. Erst im Bereich der Eferdinger Straße hielt er an.

Mann wechselt auf Beifahrerseite

Direkt nach der Anhaltung konnte durch die Heckscheibe beobachtet werden, wie der Lenker und die Beifahrerin einen Fahrertausch durchführten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker keinen Führerschein besitzt, da ihm dieser entzogen wurde. Der 41-Jährige türkische Staatsbürger aus dem Bezirk Grieskirchen bestritt vehement, den Pkw gelenkt zu haben. Es folgen mehrere Anzeigen