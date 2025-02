Wasserschaden in Voitsberg: Feuerwehr rückt zu Einsatz in Lokal aus

Am Montagmorgen, dem 17. Feber 2025, bemerkten die Besitzer eines Lokals am Voitsberger Hauptplatz plötzlich, dass Wasser durch die Zimmerdecke tropfte.

Am Montagmorgen, dem 17. Feber 2025, bemerkten die Besitzer eines Lokals am Voitsberger Hauptplatz plötzlich, dass Wasser durch die Zimmerdecke tropfte. Die alarmierte Feuerwehr rückte umgehend an und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Die Einsatzkräfte wurden in der darüberliegenden Wohnung fündig: Ein defekter Boiler hatte das Leck verursacht. Sofort wurde die Wasserzuleitung abgedreht, um weiteren Schaden zu verhindern. Im Einsatz standen ein Fahrzeug mit fünf Feuerwehrmitgliedern sowie die Polizei. Dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte konnte eine größere Überschwemmung im Lokal verhindert werden.