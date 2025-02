Attentat in Villach: Alle aktuellen Entwicklungen zum IS-Terror

Nach der tragischen Messerattacke in Villach herrscht an der Schule des Opfers in Klagenfurt tiefe Betroffenheit. Vor der HTL in Klagenfurt wurde eine schwarze Fahne gehisst, um dem jungen Menschen zu gedenken. Besonders in den ersten Klassen, zu denen auch ein schwer verletzter 15-Jähriger gehört, wurde die Situation intensiv aufgearbeitet. In der ersten Stunde fand eine Krisenintervention statt, um den Schülern Unterstützung und Raum für ihre Emotionen zu geben.

