Grazer Coffeeshop sucht Nachfolger – Betreiber zieht in die USA

"Ich möchte noch meinen Traum erfüllen und in den USA Leben und Arbeiten. Für uns ist es die beste Zeit, das jetzt zu tun", verkündet Peter Gries, Gründer von BLEND Coffee Roasters.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 10:05 / ©BLEND Coffee Roasters

Eine Ära geht zu Ende – und eine neue beginnt! Die Betreiber von BLEND Coffee Roasters wollen ihren Coffeeshop in neue Hände geben. Der Grund? Ein großer Lebenstraum wird wahr: „Ich möchte noch meinen Traum erfüllen und in den USA Leben und Arbeiten. Für uns ist es die beste Zeit, das jetzt zu tun“, verkündet Peter Gries, Gründer von BLEND Coffee Roasters. Drei Jahre lang war das Café ein beliebter Treffpunkt für Kaffeeliebhaber in Graz.

„Wir suchen einen Nachfolger für unseren Coffeeshop“

Mit großem Engagement wurde das Konzept in den vergangenen drei Jahren entwickelt und stetig weitergeführt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, eine neue Richtung einzuschlagen. „Wir suchen einen Nachfolger für unseren Coffeeshop. Wir haben die letzten 3 Jahre viel Energie und Zeit in unseren Coffeeshop gesteckt“, heißt es in dem Posting weiter. Nach dieser intensiven Zeit soll nun jemand Neues das Ruder übernehmen. Wer Interesse hat, kann sich direkt bei den BLEND Coffee Roasters-Betreibern melden.