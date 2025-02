Haftbefehl wegen Mord: Polizei schnappt 25-Jährigen im Zug

Am 16. Februar 2025 führte eine Streife der PI Brenner AGM Kontrollen in einem Reisezug durch, dabei konnte gegen 12.50 Uhr ein 25-jähriger Pakistani kontrolliert werden, für den ein aufrechter, europäischer Haftbefehl wegen Verdacht des Mordes in Frankreich bestand. Der 25-Jährige wurde von den Beamten festgenommen und nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt in die Justizanstalt überstellt. Näheres zum Sachverhalt ist nicht bekannt.