Nach Attentat in Villach: Security-Experte plant Bürgerwehr

Manfred Berger will mit seiner Bürgerwehr für mehr Sicherheit in Villach sorgen.

Das Attentat am 15. Feber in Villach hinterlässt eine Stadt in Schock und Trauer. Doch auch Wut mischt sich unter die vorherrschenden Gefühle. Wut und der Drang, etwas zu tun. Auch Manfred Berger möchte nicht mehr tatenlos zusehen. Darum will der Veldener, der seit 25 Jahren in der Security-Branche arbeitet und eine eigene Security-Firma hat, eine Bürgerwehr in Villach gründen. Mit 5 Minuten hat Manfred Berger über seine Beweggründe und Pläne gesprochen.

Attentat in Villach gab den Ausschlag

„Ich habe mit Schrecken mitverfolgt, dass in Deutschland fast jedes Monat ein großer Anschlag passiert und zwar aufgrund des kolossalen Versagens der Politik“, beginnt Berger das Gespräch. Doch der tragische Fall in Villach und die Tatsache, dass seine Kinder in Villach leben, haben schließlich den Ausschlag gegeben: Er entschloss sich zur Gründung einer Bürgerwehr in Villach. „Überall, wo es ein Problem gibt, gibt es auch eine Lösung. Die Idee dahinter ist nicht neu, schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es Bürgerwehren, die zusammen mit der Polizei an der Sicherheit für die Bevölkerung arbeiten“, erklärt Berger.

Abschreckende Wirkung durch Präsenz

Doch was stellt er sich konkret vor? „Die Mitglieder der Bürgerwehr patrouillieren mit auffälligem Gewand durch die Stadt, sie haben Funkgeräte und Pfefferspray dabei“, schildert Berger das Konzept. Allein durch ihre Anwesenheit sollen sie potenzielle Straftäter abschrecken. Wenn der Bürgerwehr strafrechtlich relevante Dinge auffallen, würde sofort die Polizei informiert werden. „Außerdem haben wir genau das gleiche Recht wie jeder andere Bürger, nämlich dass wir Personen anhalten, wenn sie eine Straftat begehen“, so Berger. Er betont noch einmal, dass die Bürgerwehr nicht mehr Befugnisse hätte als jeder andere Bürger, jedoch würden sie auf die präventive Wirkung einer präsenten Bürgerwehr hoffen. Auch sei es wichtig, dass man nicht die Polizei ersetzen wolle, sondern einfach zusätzlich für Sicherheit in Villach sorgen wolle.

Auswahlverfahren: „Da kommt nicht jeder Möchtegern-Sheriff dran!“

Die ersten Schritte sind bereits getan: So hat Manfred Berger schon eine Facebook-Seite für die neue Bürgerwehr eingerichtet und laut eigenen Angaben bereits viel Zuspruch erfahren: „Es kommen ständig Anfragen herein von Leuten, die mitarbeiten wollen“, erklärt er stolz. Aktuell seien es zehn bis zwölf Personen, die sich gemeldet hätten. Berger betont: „Die Mitglieder der Bürgerwehr arbeiten ehrenamtlich und freiwillig zum Schutze der Bevölkerung. Sie stehen in keinem Dienstverhältnis.“ Trotzdem müssen sie gewisse Auswahlkriterien erfüllen, um bei der Bürgerwehr mitmachen zu dürfen: „Es ist das gleiche Auswahlverfahren wie in der Security-Branche. Die Anwärter müssen erstens einen einwandfreien Leumund haben. Dann werden sie interviewt, bevor sie mitmachen dürfen. Da kommt nicht jeder Möchtegern-Sheriff dran!“ Am liebsten wäre Berger übrigens eine rege Mitarbeit von Personen über 50, da diese „Herrschaften im mittleren Alter moralisch gefestigter sind“.

Mehr Sicherheit für die Innenstadt

Auch auf die Frage, an welchen Orten die neue Bürgerwehr hauptsächlich eingesetzt werden soll, hat Berger bereits eine erste Antwort: „Zunächst einmal wollen wir während der Öffnungszeiten der Geschäfte durch die Innenstadt patrouillieren und dort für mehr Sicherheit für die Unternehmen sorgen.“ Aber auch der Drogenhandel vor Villacher Schulen steht auf der Prioritätenliste der neuen Bürgerwehr weit oben. „Es werden sich verschiedene Hotspots herausstellen und dort werden wir dann vermehrt auftreten“, so Berger.

Weitere Bürgerwehren in Kärnten geplant

Noch bevor die Bürgerwehr in Villach auf festen Beinen steht, schmiedet Manfred Berger bereits Expansionspläne: „Wenn wir in jeder Stadt in Kärnten 20 Mitglieder haben, wäre das ein guter Start.“ Nach Villach sei als Erstes eine Bürgerwehr in Klagenfurt geplant, dann wolle man weitersehen. Aktuell sei man noch auf der Suche nach Sponsoren. Zwar fallen aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder keine Lohnkosten an, doch müssten Funkgeräte, Bekleidung und Pfefferspray ebenso finanziert werden wie ein Raum, der als Einsatzzentrale angemietet werden soll. Manfred Berger glaubt fest an die Sinnhaftigkeit seines Projekts und betont abschließend: „Wenn wir durch unser Zutun nur einen Anschlag in zehn Jahren verhindern können, haben wir unsere Schuldigkeit vollkommen getan.“ Alle aktuellen Entwicklungen zu dem Attentat in Villach findest du in unserem Liveticker.