Bekannte Personalmanagement-Firma insolvent: Sanierung beantragt

Die Atlas Personal Management GmbH, ein etabliertes Unternehmen mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Personalmanagement, hat Insolvenz beantragt. Das Unternehmen war in den Bereichen Industrie, Gewerbe, Logistik und Handel tätig und überließ seinen Kunden Personal in verschiedenen Sektoren. Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung beschäftigte das Unternehmen 110 Mitarbeiter. Die Löhne und Gehälter sollen bis Dezember 2024 bezahlt sein. Die Insolvenzursache wird hauptsächlich in den Umsatzrückgängen während und nach der Corona-Pandemie gesehen. Das Unternehmen selbst führt aus, dass viele Kunden aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, was zu einem Wegfall von Aufträgen und erheblichen Forderungsausfällen führte.

Betroffene Gläubiger und Sanierungsplan

Rund 30 Gläubiger sind von dem Insolvenzverfahren betroffen, mit Gesamtforderungen in Höhe von etwa 3 Millionen Euro. Die Atlas Personal Management GmbH hat bereits einen Sanierungsplan vorgelegt. Dieser sieht vor, dass die Gläubiger eine 20-prozentige Quote zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen erhalten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Plans.

Ziel: Unternehmensfortführung und Sanierung

Das Unternehmen strebt eine Fortführung des Betriebs an und setzt auf den Sanierungsplan, um sich zu stabilisieren. Es wird erwartet, dass das Insolvenzverfahren bald eröffnet wird, und Forderungsanmeldungen können ab sofort beim Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) eingereicht werden.