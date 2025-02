Untersuchungshaft für Attentäter von Villach beantragt

Nach dem schrecklichen Anschlag auf dem Villacher Hauptplatz am Samstag, bei dem ein 14-Jähriger tödlich verwundet wurde, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beschäftigt sich nun mit dem Fall, wie der ORF am Montagvormittag bekannt gab. Der mutmaßliche Attentäter, ein 23-jähriger Syrer, der seit 2020 in Österreich ist und eine Asylberechtigung hat, wird noch heute im Laufe des Tages in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert werden. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte gegenüber dem ORF, dass gegen den Tatverdächtigen ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wurde und dass er heute oder morgen dem Haftrichter vorgeführt werde, um zu entscheiden, ob die Untersuchungshaft zulässig sei. Alle aktuellen Entwicklungen zu dem Attentat in Villach findest du in unserem Liveticker.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2025 um 10:58 Uhr aktualisiert