Finanzielle Sorgen wachsen: Nur jeder Zweite fühlt sich unabhängig

Veröffentlicht am 17. Februar 2025

Die Österreicherinnen und Österreicher blicken zunehmend pessimistisch in ihre finanzielle Zukunft. Das zeigt das aktuelle Selbstbestimmungsbarometer des Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select. Während finanzielle Selbstbestimmung für viele ein Grundbedürfnis ist, fühlen sich nur 50 Prozent der Befragten tatsächlich finanziell unabhängig. Besonders groß sind die Sorgen bei Pensionistinnen und Pensionisten sowie Teilzeitbeschäftigten.

Finanzielle Sicherheit ist Wunsch vieler, aber Realität für wenige

Laut Umfrage wünschen sich 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten. Doch nur die Hälfte fühlt sich derzeit tatsächlich finanziell unabhängig. Wichtige Faktoren dabei sind unter anderem die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen (45 %), ausreichende finanzielle Mittel (40 %) und regelmäßiges Sparen (32 %). „Das Selbstbestimmungsbarometer zeigt eindrücklich, dass den Österreicherinnen und Österreichern eine solide finanzielle Situation sehr wichtig ist, gleichzeitig ist der Ausblick auf die persönliche finanzielle Zukunft an einem Tiefpunkt angelangt“, erklärt Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select Österreich.

©Swiss Life Select

Rückgang der finanziellen Zuversicht – Pensionisten besonders betroffen

Der Blick in die Zukunft wird immer düsterer: Nur noch 58 Prozent der Befragten schätzen ihre finanzielle Lage in zehn Jahren als positiv ein – ein Rückgang um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Besonders besorgt sind Pensionistinnen und Pensionisten, von denen nur noch 42 Prozent optimistisch auf ihre finanzielle Zukunft blicken. Zum Vergleich: 2022 waren es noch 61 Prozent. Auch Frauen (44 %) und Teilzeitbeschäftigte (44 %) zeigen sich weniger zuversichtlich als Männer (51 %) und Vollzeitangestellte (48 %).

Vertrauen in Altersvorsorge nimmt ab

Die Befragten sind skeptisch, was ihre finanzielle Absicherung im Alter betrifft. Nur 29 Prozent glauben, dass ihre staatliche oder private Vorsorge für ein finanziell unabhängiges Leben im Ruhestand ausreicht. Besonders besorgt sind dabei Teilzeitbeschäftigte (19 %) und die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen, in der nur jeder Fünfte (19 %) Vertrauen in seine Altersvorsorge hat.

Jüngere Generation übernimmt mehr Verantwortung für die Vorsorge

Obwohl das Vertrauen in die Altersvorsorge sinkt, zeigt die Umfrage, dass jüngere Österreicherinnen und Österreicher mehr Eigenverantwortung übernehmen. Die Hälfte der unter 30-Jährigen fühlt sich für den Erfolg oder Misserfolg ihrer Altersvorsorge selbst verantwortlich – ein Anstieg um acht Prozentpunkte im Vergleich zu 2023. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft, mehr zu sparen (36 % statt 33 % im Vorjahr).

Finanzwissen bleibt ausbaufähig

Ein Viertel der Befragten gibt an, zu spät mit der Altersvorsorge begonnen zu haben (22 %). Ebenso viele wünschen sich mehr Wissen über Finanz- und Vorsorgethemen (25 %). Nur jeder Fünfte (21 %) spricht regelmäßig mit Familie oder Freunden über Finanzen, bei den 18- bis 29-Jährigen ist dieser Anteil mit 34 Prozent höher.