Villacher Faschingsumzug wackelt weiter – Krisenstab ohne Ergebnis

Am 17. Feber wurde ab 8 Uhr in einem Krisenstab diskutiert, ob der Faschingsumzug in Villach am 1. März angesichts der schrecklichen Ereignisse stattfinden soll. Ersten Informationen der Kleinen Zeitung zufolge soll der Krisenstab keine konkreten Ergebnisse gebracht haben, eine endgültige Entscheidung steht nach wie vor aus. Fest steht, dass bereits einige Politiker und Organisationen ihre Teilnahme abgesagt haben und dass bei Stattfinden des Umzugs eine alternative Route gewählt werden würde, da die traditionelle Route am Tatort vorbeiführen würde. In den nächsten Tagen soll eine Evaluierung der Sicherheitslage passieren, danach sollen Behörden und der Bürgermeister gemeinsam mit der Faschingsgilde eine Entscheidung treffen. Beschlossen wurde hingegen, dass die Aufzeichnungen der Faschingssitzungen in Villach für den ORF stattfinden werden, jedoch laut ORF-Bericht ohne Tanz und Empfänge im Vorfeld.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2025 um 12:08 Uhr aktualisiert