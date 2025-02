Brutale Attacke: 49-Jähriger schlägt mit Messerschleifer auf Mann ein

Kurz vor Mitternacht gingen in der Landesleitzentrale der Wiener Polizei mehrere Notrufe wegen eines Streits auf der Thaliastraße ein. An der Einsatzörtlichkeit eingetroffen, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Brunnengasse einen am Gehsteig liegenden Mann wahr, der von einem jüngeren Mann festgehalten wurde. Der 24-Jährige gab an, dass der Mann, den er festhielt, soeben seinen Cousin attackiert und verletzt habe. Der Angreifer sei daraufhin davongelaufen, er habe ihn jedoch einholen und am Boden fixieren können. Der Festgehaltene, ein 49-jähriger österreichischer Staatsbürger, gab an, dass er einen jungen Mann um eine Zigarette gebeten habe und dieser plötzlich aggressiv geworden sei.

Er fühlte sich bedroht

Da er sich bedroht gefühlt habe, hätte er mit einem Messerschleifer, den er bei sich trug, auf den Mann eingeschlagen. Der 21-Jährige wurde einige Meter weiter mit mehreren Verletzungen am Hinterkopf sowie an einem Arm und am Handgelenk am Boden liegend aufgefunden. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Wiener Justizanstalt gebracht.