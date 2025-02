Jugendbande plündert Pakete: Polizei konnte fünf Verdächtige ausforschen

Die Polizei in Wien konnte eine fünfköpfige Jugendbande ausforschen.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 12:30 / ©5 Minuten

Als fünf Jugendliche gestern Abend an den Briefkästen eines Mehrparteienhauses hantierten, alarmierte eine besorgte Bewohnerin die Polizei. Gegenüber den Beamten gab die Frau an, dass die Teenager Abholscheine aus den Briefkästen herausgefischt, damit mehrere Empfangsboxen geöffnet und Pakete aus diesen herausgenommen hatten. Aus einem der Pakete hätten die Jugendlichen mehrere Parfumflaschen entnommen und unter einander verteilt. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten die mutmaßlichen Täter kurz darauf in der Nähe der Tatörtlichkeit durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing angehalten und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich dabei um einen minderjährigen syrischen Staatsagehörigen (13 Jahre alt), einen österreichischen Staatsbürger und einen serbischen Staatsangehörigen (beide 14 Jahre alt) sowie zwei slowakische Staatsangehörige (16 und 17 Jahre alt). Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die vier Jugendlichen und der Minderjährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt.