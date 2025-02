Klagenfurter Baufirma schlitterte in die Insolvenz

/ ©Pexels / Life Of Pix

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 12:46 / ©Pexels / Life Of Pix

Am heutigen Montag, 17. Februar, wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die „FB Final Bau GmbH“ aus Klagenfurt eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in einer Presseaussendung berichtet.

Viele Details noch offen

„Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen“, heißt es. Betrieben werden vorbereitende Baustellenarbeiten. Vormals war das Unternehmen laut AKV in Krumpendorf angesiedelt. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Stefan Kathollnig aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 25. März über den AKV unter [email protected] eingereicht werden.