Mehr medizinische Angebote: Neue Nutzung für das LKH Hörgas vorgeschlagen

Das ehemalige LKH Hörgas könnte eine neue Rolle in der Gesundheitsversorgung der Region Graz-Umgebung Nord übernehmen. Derzeit wird das Gebäude nur teilweise als Facharztzentrum genutzt, doch die SPÖ Gratwein-Straßengel sieht großes Potenzial für eine erweiterte Nutzung. Konkret fordert sie die Einrichtung von psycho-sozialen Zentren, einer Schmerzambulanz und einer Übergangspflege-Einrichtung.

Bedarf an psychosozialer Versorgung und Übergangspflege

Laut einem Bericht der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gibt es einen erheblichen Verbesserungsbedarf in der psychosozialen Versorgung. Die SPÖ schlägt daher vor, in Hörgas ein psychosoziales Zentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einzurichten. „Eine bessere psychosoziale Versorgung und eine Einrichtung für Übergangspflege wären für die Region Graz-Umgebung Nord dringend notwendig“, betont Bürgermeisterin Doris Dirnberger. Auch im Bereich der Übergangspflege besteht großer Bedarf. Diese soll Patient:innen helfen, die nach einem Krankenhausaufenthalt noch Betreuung benötigen, bevor sie wieder selbstständig leben können. Ein ähnliches Pilotprojekt läuft bereits in Mürzzuschlag.

Weitere medizinische Angebote gefordert: Neben diesen Maßnahmen fordert die SPÖ zusätzliche Verbesserungen: Schmerzambulanz : Mehr als eine Verdoppelung der bestehenden Ambulanzen, um schwerst chronifizierte Schmerzpatient:innen besser zu versorgen.

: Mehr als eine Verdoppelung der bestehenden Ambulanzen, um schwerst chronifizierte Schmerzpatient:innen besser zu versorgen. Krisenbetreuungszentrum für Kinder und Jugendliche: Eine Einrichtung für Kinder, die dringend fremduntergebracht werden müssen.

Politischer Druck auf die Landesregierung

Hannes Schwarz kündigt an, das Thema im steirischen Landtag voranzutreiben. „Hörgas bietet die Chance, dringende Versorgungsengpässe in der Steiermark zu schließen und gleichzeitig Wartezeiten auf wichtige Behandlungen zu verkürzen. Diese Gelegenheit muss endlich genutzt werden, um nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen zu schaffen“, so Schwarz. Auch Andrea Neundlinger, Fachausschussobfrau für Gesundheit, sieht in Hörgas eine große Chance. „Mit dem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, großzügigen Räumlichkeiten und der ruhigen Umgebung bietet Hörgas ideale Bedingungen für die Betreuung und Behandlung psychisch-sozial labiler Menschen.“ Zum Abschluss richtet Bürgermeisterin Doris Dirnberger einen klaren Appell an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. „Die Implementierung einer dieser Gesundheitseinrichtungen im ehemaligen LKH Hörgas würde nicht nur die Gesundheitsversorgung unserer Region wesentlich verbessern und neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch eine langgehegte Forderung der Bürger:innen von Gratwein-Straßengel erfüllen.“